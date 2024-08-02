Rus rublesinden Meksika pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Rus rublesinden Meksika pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Rus rublesinden (RUB) Meksika pesosuna (MXN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RUB - MXN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Rus rublesi → Meksika pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rus rublesi Meksika pesosuna döviz kuru şu anda 0,221, dünden bu yana %1.822 değerinde değişti. Rus rublesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.974 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rus rublesi Meksika pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,221 (02-08-2024) ile en düşük değeri 0,213 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.771 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.