20 Rus rublesinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile RUB → FKP çevirin

20 rub
0,18 fkp

1,000руб RUB = 0,009187£ FKP

02:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → FKP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00920,0094
Düşük0,00870,0086
Ortalama0,00890,0088
Değişim3.65%5.45%
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1 RUB → FKP istatistikleri

RUB → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0087 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0089 oldu. RUB → FKP kurundaki değişiklik 3.65 değerindeydi.

RUB → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0094, en düşük 0,0086 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0088 oldu. RUB → FKP kurundaki değişiklik 5.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2330,7861,5381,33783,734
1 EUR1,07911,4967,8040,8481,6591,44290,337
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,386
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Falkland Adaları Poundu
1 RUB0,00919 FKP
5 RUB0,04594 FKP
10 RUB0,09187 FKP
20 RUB0,18375 FKP
50 RUB0,45937 FKP
100 RUB0,91873 FKP
250 RUB2,29683 FKP
500 RUB4,59366 FKP
1000 RUB9,18732 FKP
2000 RUB18,37464 FKP
5000 RUB45,93660 FKP
10000 RUB91,87320 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Rus Rublesi
1 FKP108,84600 RUB
5 FKP544,23000 RUB
10 FKP1.088,46000 RUB
20 FKP2.176,92000 RUB
50 FKP5.442,30000 RUB
100 FKP10.884,60000 RUB
250 FKP27.211,50000 RUB
500 FKP54.423,00000 RUB
1000 FKP108.846,00000 RUB
2000 FKP217.692,00000 RUB
5000 FKP544.230,00000 RUB
10000 FKP1.088.460,00000 RUB