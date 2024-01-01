10 bin Sırp dinarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile RSD → UGX çevirin

10.000 rsd
344.423 ugx

1,000РСД RSD = 34,44Ush UGX

01:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,679535,4566
Düşük34,035933,8829
Ortalama34,383334,5968
Değişim1.19%-0.87%
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1 RSD → UGX istatistikleri

RSD → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,6795, en düşük 34,0359 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,3833 oldu. RSD → UGX kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

RSD → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,4566, en düşük 33,8829 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,5968 oldu. RSD → UGX kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92618,8790,78618,281,3861,33783,748
1 EUR1,079120,3770,84819,7311,4961,44390,393
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,436
1 GBP1,2731,17924,027123,2641,7641,701106,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Uganda Şilini
1 RSD34,44230 UGX
5 RSD172,21150 UGX
10 RSD344,42300 UGX
20 RSD688,84600 UGX
50 RSD1.722,11500 UGX
100 RSD3.444,23000 UGX
250 RSD8.610,57500 UGX
500 RSD17.221,15000 UGX
1000 RSD34.442,30000 UGX
2000 RSD68.884,60000 UGX
5000 RSD172.211,50000 UGX
10000 RSD344.423,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sırp Dinarı
1 UGX0,02903 RSD
5 UGX0,14517 RSD
10 UGX0,29034 RSD
20 UGX0,58068 RSD
50 UGX1,45171 RSD
100 UGX2,90341 RSD
250 UGX7,25853 RSD
500 UGX14,51705 RSD
1000 UGX29,03410 RSD
2000 UGX58,06820 RSD
5000 UGX145,17050 RSD
10000 UGX290,34100 RSD