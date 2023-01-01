10 bin Uganda şilininden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile UGX → RSD çevirin

10000 ugx
295.36 rsd

1.00000 UGX = 0.02954 RSD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UGX → RSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 RSD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sırp Dinarı
1 UGX0.02954 RSD
5 UGX0.14768 RSD
10 UGX0.29536 RSD
20 UGX0.59072 RSD
50 UGX1.47680 RSD
100 UGX2.95359 RSD
250 UGX7.38398 RSD
500 UGX14.76795 RSD
1000 UGX29.53590 RSD
2000 UGX59.07180 RSD
5000 UGX147.67950 RSD
10000 UGX295.35900 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Uganda Şilini
1 RSD33.85710 UGX
5 RSD169.28550 UGX
10 RSD338.57100 UGX
20 RSD677.14200 UGX
50 RSD1692.85500 UGX
100 RSD3385.71000 UGX
250 RSD8464.27500 UGX
500 RSD16928.55000 UGX
1000 RSD33857.10000 UGX
2000 RSD67714.20000 UGX
5000 RSD169285.50000 UGX
10000 RSD338571.00000 UGX