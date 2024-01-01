5 Romanya leyinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile RON → SZL çevirin

1,000L RON = 3,821L SZL

00:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 RON → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,87074,0242
Düşük3,75453,7545
Ortalama3,83453,8876
Değişim-0.63%-4.46%
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1 RON → SZL istatistikleri

RON → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,8707, en düşük 3,7545 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8345 oldu. RON → SZL kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

RON → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0242, en düşük 3,7545 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8876 oldu. RON → SZL kurundaki değişiklik -4.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,395
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,387
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,181
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Svaziland Lilangenisi
1 RON3,82105 SZL
5 RON19,10525 SZL
10 RON38,21050 SZL
20 RON76,42100 SZL
50 RON191,05250 SZL
100 RON382,10500 SZL
250 RON955,26250 SZL
500 RON1.910,52500 SZL
1000 RON3.821,05000 SZL
2000 RON7.642,10000 SZL
5000 RON19.105,25000 SZL
10000 RON38.210,50000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Rumen Leyi
1 SZL0,26171 RON
5 SZL1,30854 RON
10 SZL2,61708 RON
20 SZL5,23416 RON
50 SZL13,08540 RON
100 SZL26,17080 RON
250 SZL65,42700 RON
500 SZL130,85400 RON
1000 SZL261,70800 RON
2000 SZL523,41600 RON
5000 SZL1.308,54000 RON
10000 SZL2.617,08000 RON