Katar riyalinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile QAR → TZS çevirin

1.000 qar
695.274 tzs

1.00000 QAR = 695.27400 TZS

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0764589.34581.451221.651880.947518.3524
1 GBP1.1697511.25915104.511.697521.932251.1083421.4672
1 USD0.9290.794187183.00041.348151.534570.8802517.049
1 INR0.01119250.009568470.012048110.01624270.01848870.01060540.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tanzanya Şilini
1 QAR695.27400 TZS
5 QAR3476.37000 TZS
10 QAR6952.74000 TZS
20 QAR13905.48000 TZS
50 QAR34763.70000 TZS
100 QAR69527.40000 TZS
250 QAR173818.50000 TZS
500 QAR347637.00000 TZS
1000 QAR695274.00000 TZS
2000 QAR1390548.00000 TZS
5000 QAR3476370.00000 TZS
10000 QAR6952740.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Katar Riyali
1 TZS0.00144 QAR
5 TZS0.00719 QAR
10 TZS0.01438 QAR
20 TZS0.02877 QAR
50 TZS0.07191 QAR
100 TZS0.14383 QAR
250 TZS0.35957 QAR
500 TZS0.71914 QAR
1000 TZS1.43828 QAR
2000 TZS2.87656 QAR
5000 TZS7.19140 QAR
10000 TZS14.38280 QAR