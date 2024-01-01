500 Katar riyalinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → MUR çevirin

1,000QR QAR = 12,75₨ MUR

19:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 QAR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,946012,9460
Düşük12,574412,5127
Ortalama12,714412,6709
Değişim0.03%0.71%
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1 QAR → MUR istatistikleri

QAR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,9460, en düşük 12,5744 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,7144 oldu. QAR → MUR kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

QAR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9460, en düşük 12,5127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,6709 oldu. QAR → MUR kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2241198,3020,5630,6731.227,321,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Mauritius Rupisi
1 QAR12,75140 MUR
5 QAR63,75700 MUR
10 QAR127,51400 MUR
20 QAR255,02800 MUR
50 QAR637,57000 MUR
100 QAR1.275,14000 MUR
250 QAR3.187,85000 MUR
500 QAR6.375,70000 MUR
1000 QAR12.751,40000 MUR
2000 QAR25.502,80000 MUR
5000 QAR63.757,00000 MUR
10000 QAR127.514,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Katar Riyali
1 MUR0,07842 QAR
5 MUR0,39212 QAR
10 MUR0,78423 QAR
20 MUR1,56846 QAR
50 MUR3,92115 QAR
100 MUR7,84231 QAR
250 MUR19,60577 QAR
500 MUR39,21155 QAR
1000 MUR78,42310 QAR
2000 MUR156,84620 QAR
5000 MUR392,11550 QAR
10000 MUR784,23100 QAR