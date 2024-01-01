Katar riyalinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → KWD çevirin

1.000 qar
84,456 kwd

1.00000 QAR = 0.08446 KWD

18:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0764589.3561.451541.652390.947518.3552
1 GBP1.1696211.25905104.5141.697771.932691.1082221.4688
1 USD0.9290.79425183.00991.348451.535040.8802517.0516
1 INR0.01119120.009568130.012046810.01624440.01849220.01060420.205416

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Katar riyalinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kuveyt Dinarı
1 QAR0.08446 KWD
5 QAR0.42228 KWD
10 QAR0.84456 KWD
20 QAR1.68912 KWD
50 QAR4.22280 KWD
100 QAR8.44560 KWD
250 QAR21.11400 KWD
500 QAR42.22800 KWD
1000 QAR84.45600 KWD
2000 QAR168.91200 KWD
5000 QAR422.28000 KWD
10000 QAR844.56000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Katar Riyali
1 KWD11.84050 QAR
5 KWD59.20250 QAR
10 KWD118.40500 QAR
20 KWD236.81000 QAR
50 KWD592.02500 QAR
100 KWD1184.05000 QAR
250 KWD2960.12500 QAR
500 KWD5920.25000 QAR
1000 KWD11840.50000 QAR
2000 KWD23681.00000 QAR
5000 KWD59202.50000 QAR
10000 KWD118405.00000 QAR