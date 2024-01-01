Katar riyalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → JOD çevirin

1.000 qar
194,337 jod

1.00000 QAR = 0.19434 JOD

15:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0764589.3551.451591.652390.9475318.3552
1 GBP1.1696211.25905104.5121.697831.932691.1082521.4688
1 USD0.9290.79425183.0091.34851.535040.8802517.0516
1 INR0.01119130.009568240.012046910.01624520.01849240.01060430.205419

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Katar riyalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Ürdün Dinarı
1 QAR0.19434 JOD
5 QAR0.97169 JOD
10 QAR1.94337 JOD
20 QAR3.88674 JOD
50 QAR9.71685 JOD
100 QAR19.43370 JOD
250 QAR48.58425 JOD
500 QAR97.16850 JOD
1000 QAR194.33700 JOD
2000 QAR388.67400 JOD
5000 QAR971.68500 JOD
10000 QAR1943.37000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Katar Riyali
1 JOD5.14569 QAR
5 JOD25.72845 QAR
10 JOD51.45690 QAR
20 JOD102.91380 QAR
50 JOD257.28450 QAR
100 JOD514.56900 QAR
250 JOD1286.42250 QAR
500 JOD2572.84500 QAR
1000 JOD5145.69000 QAR
2000 JOD10291.38000 QAR
5000 JOD25728.45000 QAR
10000 JOD51456.90000 QAR