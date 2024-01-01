Katar riyalinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile QAR → GTQ çevirin

1.000 qar
2.141,04 gtq

1.00000 QAR = 2.14104 GTQ

18:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.076489.35251.451581.652310.9474518.3538
1 GBP1.169611.25895104.5061.697761.932541.1081421.4665
1 USD0.929050.794313183.01051.348551.535040.8802517.0511
1 INR0.01119160.009568820.012046710.01624550.01849210.01060410.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Guatemala Quetzalı
1 QAR2.14104 GTQ
5 QAR10.70520 GTQ
10 QAR21.41040 GTQ
20 QAR42.82080 GTQ
50 QAR107.05200 GTQ
100 QAR214.10400 GTQ
250 QAR535.26000 GTQ
500 QAR1070.52000 GTQ
1000 QAR2141.04000 GTQ
2000 QAR4282.08000 GTQ
5000 QAR10705.20000 GTQ
10000 QAR21410.40000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Katar Riyali
1 GTQ0.46706 QAR
5 GTQ2.33532 QAR
10 GTQ4.67063 QAR
20 GTQ9.34126 QAR
50 GTQ23.35315 QAR
100 GTQ46.70630 QAR
250 GTQ116.76575 QAR
500 GTQ233.53150 QAR
1000 GTQ467.06300 QAR
2000 GTQ934.12600 QAR
5000 GTQ2335.31500 QAR
10000 GTQ4670.63000 QAR