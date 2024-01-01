1 Katar riyalinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile QAR → GTQ çevirin

1,000QR QAR = 2,117Q GTQ

19:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 QAR → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,12152,1240
Düşük2,11732,1173
Ortalama2,11952,1206
Değişim-0.15%-0.28%
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1 QAR → GTQ istatistikleri

QAR → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1215, en düşük 2,1173 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1195 oldu. QAR → GTQ kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

QAR → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1240, en düşük 2,1173 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1206 oldu. QAR → GTQ kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2481198,4150,5630,6731.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Guatemala Quetzalı
1 QAR2,11727 GTQ
5 QAR10,58635 GTQ
10 QAR21,17270 GTQ
20 QAR42,34540 GTQ
50 QAR105,86350 GTQ
100 QAR211,72700 GTQ
250 QAR529,31750 GTQ
500 QAR1.058,63500 GTQ
1000 QAR2.117,27000 GTQ
2000 QAR4.234,54000 GTQ
5000 QAR10.586,35000 GTQ
10000 QAR21.172,70000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Katar Riyali
1 GTQ0,47231 QAR
5 GTQ2,36154 QAR
10 GTQ4,72307 QAR
20 GTQ9,44614 QAR
50 GTQ23,61535 QAR
100 GTQ47,23070 QAR
250 GTQ118,07675 QAR
500 GTQ236,15350 QAR
1000 GTQ472,30700 QAR
2000 GTQ944,61400 QAR
5000 GTQ2.361,53500 QAR
10000 GTQ4.723,07000 QAR