100 Katar riyalinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → FJD çevirin

1,000QR QAR = 0,6234FJ$ FJD

18:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → FJD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

FJD
1 QAR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62900,6290
Düşük0,61210,5999
Ortalama0,62120,6135
Değişim1.84%1.86%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → FJD istatistikleri

QAR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6290, en düşük 0,6121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6212 oldu. QAR → FJD kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

QAR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6290, en düşük 0,5999 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6135 oldu. QAR → FJD kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4061,401277,950,7890,9441.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2531198,4150,5630,6741.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Fiji Doları
1 QAR0,62340 FJD
5 QAR3,11702 FJD
10 QAR6,23404 FJD
20 QAR12,46808 FJD
50 QAR31,17020 FJD
100 QAR62,34040 FJD
250 QAR155,85100 FJD
500 QAR311,70200 FJD
1000 QAR623,40400 FJD
2000 QAR1.246,80800 FJD
5000 QAR3.117,02000 FJD
10000 QAR6.234,04000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Katar Riyali
1 FJD1,60410 QAR
5 FJD8,02050 QAR
10 FJD16,04100 QAR
20 FJD32,08200 QAR
50 FJD80,20500 QAR
100 FJD160,41000 QAR
250 FJD401,02500 QAR
500 FJD802,05000 QAR
1000 FJD1.604,10000 QAR
2000 FJD3.208,20000 QAR
5000 FJD8.020,50000 QAR
10000 FJD16.041,00000 QAR