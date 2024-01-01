10 Fiji dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile FJD → QAR çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,600QR QAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → QAR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

QAR
1 FJD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,63361,6669
Düşük1,58991,5899
Ortalama1,61071,6304
Değişim-2.03%-1.78%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → QAR istatistikleri

FJD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6336, en düşük 1,5899 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6107 oldu. FJD → QAR kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

FJD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6669, en düşük 1,5899 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6304 oldu. FJD → QAR kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Katar Riyali
1 FJD1,60045 QAR
5 FJD8,00225 QAR
10 FJD16,00450 QAR
20 FJD32,00900 QAR
50 FJD80,02250 QAR
100 FJD160,04500 QAR
250 FJD400,11250 QAR
500 FJD800,22500 QAR
1000 FJD1.600,45000 QAR
2000 FJD3.200,90000 QAR
5000 FJD8.002,25000 QAR
10000 FJD16.004,50000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Fiji Doları
1 QAR0,62483 FJD
5 QAR3,12413 FJD
10 QAR6,24825 FJD
20 QAR12,49650 FJD
50 QAR31,24125 FJD
100 QAR62,48250 FJD
250 QAR156,20625 FJD
500 QAR312,41250 FJD
1000 QAR624,82500 FJD
2000 QAR1.249,65000 FJD
5000 QAR3.124,12500 FJD
10000 QAR6.248,25000 FJD