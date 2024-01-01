1 Katar riyalinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile QAR → DJF çevirin

1,000QR QAR = 48,77Fdj DJF

18:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 QAR → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,844648,8446
Düşük48,705648,6666
Ortalama48,778348,7723
Değişim0.02%0.03%
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1 QAR → DJF istatistikleri

QAR → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,8446, en düşük 48,7056 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,7783 oldu. QAR → DJF kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

QAR → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,8446, en düşük 48,6666 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,7723 oldu. QAR → DJF kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2261198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cibuti Frangı
1 QAR48,76620 DJF
5 QAR243,83100 DJF
10 QAR487,66200 DJF
20 QAR975,32400 DJF
50 QAR2.438,31000 DJF
100 QAR4.876,62000 DJF
250 QAR12.191,55000 DJF
500 QAR24.383,10000 DJF
1000 QAR48.766,20000 DJF
2000 QAR97.532,40000 DJF
5000 QAR243.831,00000 DJF
10000 QAR487.662,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Katar Riyali
1 DJF0,02051 QAR
5 DJF0,10253 QAR
10 DJF0,20506 QAR
20 DJF0,41012 QAR
50 DJF1,02530 QAR
100 DJF2,05060 QAR
250 DJF5,12650 QAR
500 DJF10,25300 QAR
1000 DJF20,50600 QAR
2000 DJF41,01200 QAR
5000 DJF102,53000 QAR
10000 DJF205,06000 QAR