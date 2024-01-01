50 Katar riyalinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile QAR → BTN çevirin

1,000QR QAR = 23,15Nu. BTN

18:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 QAR → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,161123,1611
Düşük23,040322,8803
Ortalama23,095923,0333
Değişim0.47%0.79%
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1 QAR → BTN istatistikleri

QAR → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,1611, en düşük 23,0403 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,0959 oldu. QAR → BTN kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

QAR → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,1611, en düşük 22,8803 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,0333 oldu. QAR → BTN kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2411198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bhutan Ngultrumu
1 QAR23,14900 BTN
5 QAR115,74500 BTN
10 QAR231,49000 BTN
20 QAR462,98000 BTN
50 QAR1.157,45000 BTN
100 QAR2.314,90000 BTN
250 QAR5.787,25000 BTN
500 QAR11.574,50000 BTN
1000 QAR23.149,00000 BTN
2000 QAR46.298,00000 BTN
5000 QAR115.745,00000 BTN
10000 QAR231.490,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Katar Riyali
1 BTN0,04320 QAR
5 BTN0,21599 QAR
10 BTN0,43198 QAR
20 BTN0,86397 QAR
50 BTN2,15992 QAR
100 BTN4,31983 QAR
250 BTN10,79958 QAR
500 BTN21,59915 QAR
1000 BTN43,19830 QAR
2000 BTN86,39660 QAR
5000 BTN215,99150 QAR
10000 BTN431,98300 QAR