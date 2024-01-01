Katar riyalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile QAR → BGN çevirin

1.000 qar
498,31 bgn

1.00000 QAR = 0.49831 BGN

18:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00561.34855278.970.7944070.92911517.581.53504
1 INR0.012047410.01624653.360860.009570530.011193318.28290.0184932
1 CAD0.74153761.55171206.8670.5890830.6889691125.341.13829
1 PKR0.003584610.2975430.0048340310.002847640.00333055.439940.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bulgar Levası
1 QAR0.49831 BGN
5 QAR2.49153 BGN
10 QAR4.98307 BGN
20 QAR9.96614 BGN
50 QAR24.91535 BGN
100 QAR49.83070 BGN
250 QAR124.57675 BGN
500 QAR249.15350 BGN
1000 QAR498.30700 BGN
2000 QAR996.61400 BGN
5000 QAR2491.53500 BGN
10000 QAR4983.07000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Katar Riyali
1 BGN2.00680 QAR
5 BGN10.03400 QAR
10 BGN20.06800 QAR
20 BGN40.13600 QAR
50 BGN100.34000 QAR
100 BGN200.68000 QAR
250 BGN501.70000 QAR
500 BGN1003.40000 QAR
1000 BGN2006.80000 QAR
2000 BGN4013.60000 QAR
5000 BGN10034.00000 QAR
10000 BGN20068.00000 QAR