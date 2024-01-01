Katar riyalinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile QAR → AWG çevirin

1.000 qar
490,85 awg

1.00000 QAR = 0.49085 AWG

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.01211.3484278.970.7943760.92911517.741.53504
1 INR0.012046410.01624343.360590.00956940.011192518.28340.0184917
1 CAD0.7416261.56341206.890.5891250.6890461125.591.13841
1 PKR0.003584610.2975660.0048334910.002847530.00333055.440510.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Aruba Florini
1 QAR0.49085 AWG
5 QAR2.45424 AWG
10 QAR4.90848 AWG
20 QAR9.81696 AWG
50 QAR24.54240 AWG
100 QAR49.08480 AWG
250 QAR122.71200 AWG
500 QAR245.42400 AWG
1000 QAR490.84800 AWG
2000 QAR981.69600 AWG
5000 QAR2454.24000 AWG
10000 QAR4908.48000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Katar Riyali
1 AWG2.03729 QAR
5 AWG10.18645 QAR
10 AWG20.37290 QAR
20 AWG40.74580 QAR
50 AWG101.86450 QAR
100 AWG203.72900 QAR
250 AWG509.32250 QAR
500 AWG1018.64500 QAR
1000 AWG2037.29000 QAR
2000 AWG4074.58000 QAR
5000 AWG10186.45000 QAR
10000 AWG20372.90000 QAR