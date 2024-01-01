250 Katar riyalinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile QAR → AWG çevirin

1,000QR QAR = 0,4909ƒ AWG

17:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 QAR → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,49110,4911
Düşük0,49090,4902
Ortalama0,49100,4910
Değişim-0.01%0.02%
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1 QAR → AWG istatistikleri

QAR → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4911, en düşük 0,4909 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4910 oldu. QAR → AWG kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4911, en düşük 0,4902 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4910 oldu. QAR → AWG kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2281198,3160,5630,6741.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Aruba Florini
1 QAR0,49088 AWG
5 QAR2,45441 AWG
10 QAR4,90882 AWG
20 QAR9,81764 AWG
50 QAR24,54410 AWG
100 QAR49,08820 AWG
250 QAR122,72050 AWG
500 QAR245,44100 AWG
1000 QAR490,88200 AWG
2000 QAR981,76400 AWG
5000 QAR2.454,41000 AWG
10000 QAR4.908,82000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Katar Riyali
1 AWG2,03715 QAR
5 AWG10,18575 QAR
10 AWG20,37150 QAR
20 AWG40,74300 QAR
50 AWG101,85750 QAR
100 AWG203,71500 QAR
250 AWG509,28750 QAR
500 AWG1.018,57500 QAR
1000 AWG2.037,15000 QAR
2000 AWG4.074,30000 QAR
5000 AWG10.185,75000 QAR
10000 AWG20.371,50000 QAR