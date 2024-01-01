Paraguay guaranisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile PYG → PLN çevirin

1.000 pyg
0,55 pln

1.00000 PYG = 0.00055 PLN

18:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5355183.00840.929155.95181.346251.34840.794502
1 AUD0.65125154.05920.60508236.43860.8767450.8781460.517419
1 INR0.0120470.018498210.0111930.674050.01621820.01624410.00957135
1 EUR1.07631.6526789.3419160.22091.448971.451280.855105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Polonya Zlotisi
1 PYG0.00055 PLN
5 PYG0.00277 PLN
10 PYG0.00553 PLN
20 PYG0.01107 PLN
50 PYG0.02767 PLN
100 PYG0.05533 PLN
250 PYG0.13833 PLN
500 PYG0.27666 PLN
1000 PYG0.55331 PLN
2000 PYG1.10663 PLN
5000 PYG2.76657 PLN
10000 PYG5.53313 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Paraguay Guaranisi
1 PLN1807.30000 PYG
5 PLN9036.50000 PYG
10 PLN18073.00000 PYG
20 PLN36146.00000 PYG
50 PLN90365.00000 PYG
100 PLN180730.00000 PYG
250 PLN451825.00000 PYG
500 PLN903650.00000 PYG
1000 PLN1807300.00000 PYG
2000 PLN3614600.00000 PYG
5000 PLN9036500.00000 PYG
10000 PLN18073000.00000 PYG