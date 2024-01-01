20 Paraguay guaranisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile PYG → PLN çevirin

1,000₲ PYG = 0,0005209zł PLN

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 PYG → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim4.18%2.78%
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1 PYG → PLN istatistikleri

PYG → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → PLN kurundaki değişiklik 4.18 değerindeydi.

PYG → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → PLN kurundaki değişiklik 2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4220,94558,71,341,4030,79
1 AUD0,65154,8320,61438,1250,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,34162,1191,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Polonya Zlotisi
1 PYG0,00052 PLN
5 PYG0,00260 PLN
10 PYG0,00521 PLN
20 PYG0,01042 PLN
50 PYG0,02604 PLN
100 PYG0,05209 PLN
250 PYG0,13021 PLN
500 PYG0,26043 PLN
1000 PYG0,52085 PLN
2000 PYG1,04170 PLN
5000 PYG2,60425 PLN
10000 PYG5,20850 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Paraguay Guaranisi
1 PLN1.919,94000 PYG
5 PLN9.599,70000 PYG
10 PLN19.199,40000 PYG
20 PLN38.398,80000 PYG
50 PLN95.997,00000 PYG
100 PLN191.994,00000 PYG
250 PLN479.985,00000 PYG
500 PLN959.970,00000 PYG
1000 PLN1.919.940,00000 PYG
2000 PLN3.839.880,00000 PYG
5000 PLN9.599.700,00000 PYG
10000 PLN19.199.400,00000 PYG