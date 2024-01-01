2.000 Polonya zlotisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile PLN → PYG çevirin

1,000zł PLN = 1.912₲ PYG

14:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 PLN → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.000,20002.047,9600
Düşük1.899,94001.899,9400
Ortalama1.950,67831.984,6589
Değişim-4.40%-3.09%
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1 PLN → PYG istatistikleri

PLN → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.000,2000, en düşük 1.899,9400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.950,6783 oldu. PLN → PYG kurundaki değişiklik -4.40 değerindeydi.

PLN → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.047,9600, en düşük 1.899,9400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.984,6589 oldu. PLN → PYG kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4110,8861.394,3511,06723,92
1 EUR1,05710,83789,210,9361.473,6211,69725,281
1 GBP1,2631,1951106,6241,1191.761,2713,97930,215
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Paraguay Guaranisi
1 PLN1.912,09000 PYG
5 PLN9.560,45000 PYG
10 PLN19.120,90000 PYG
20 PLN38.241,80000 PYG
50 PLN95.604,50000 PYG
100 PLN191.209,00000 PYG
250 PLN478.022,50000 PYG
500 PLN956.045,00000 PYG
1000 PLN1.912.090,00000 PYG
2000 PLN3.824.180,00000 PYG
5000 PLN9.560.450,00000 PYG
10000 PLN19.120.900,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Polonya Zlotisi
1 PYG0,00052 PLN
5 PYG0,00261 PLN
10 PYG0,00523 PLN
20 PYG0,01046 PLN
50 PYG0,02615 PLN
100 PYG0,05230 PLN
250 PYG0,13075 PLN
500 PYG0,26149 PLN
1000 PYG0,52299 PLN
2000 PYG1,04598 PLN
5000 PYG2,61494 PLN
10000 PYG5,22988 PLN