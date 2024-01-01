Paraguay guaranisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → NOK çevirin

1.000 pyg
1,45 nok

1.00000 PYG = 0.00145 NOK

18:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5357483.01380.9291555.94571.34631.348450.794502
1 AUD0.65115154.05440.60501736.4290.8766430.8780430.51734
1 INR0.01204620.018499910.01119270.6739330.01621780.01624370.00957072
1 EUR1.076251.6528489.3436160.21161.448961.451270.85509

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Paraguay guaranisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Norveç Kronu
1 PYG0.00145 NOK
5 PYG0.00723 NOK
10 PYG0.01446 NOK
20 PYG0.02892 NOK
50 PYG0.07229 NOK
100 PYG0.14459 NOK
250 PYG0.36146 NOK
500 PYG0.72293 NOK
1000 PYG1.44586 NOK
2000 PYG2.89172 NOK
5000 PYG7.22930 NOK
10000 PYG14.45860 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Paraguay Guaranisi
1 NOK691.62800 PYG
5 NOK3458.14000 PYG
10 NOK6916.28000 PYG
20 NOK13832.56000 PYG
50 NOK34581.40000 PYG
100 NOK69162.80000 PYG
250 NOK172907.00000 PYG
500 NOK345814.00000 PYG
1000 NOK691628.00000 PYG
2000 NOK1383256.00000 PYG
5000 NOK3458140.00000 PYG
10000 NOK6916280.00000 PYG