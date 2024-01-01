100 Paraguay guaranisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → NOK çevirin

1,000₲ PYG = 0,001409kr NOK

17:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 PYG → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0013
Ortalama0,00140,0014
Değişim2.19%1.79%
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1 PYG → NOK istatistikleri

PYG → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. PYG → NOK kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

PYG → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. PYG → NOK kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4260,94558,6971,3411,4030,79
1 AUD0,649154,8140,61438,1090,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,331162,1071,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Norveç Kronu
1 PYG0,00141 NOK
5 PYG0,00705 NOK
10 PYG0,01409 NOK
20 PYG0,02819 NOK
50 PYG0,07047 NOK
100 PYG0,14094 NOK
250 PYG0,35235 NOK
500 PYG0,70470 NOK
1000 PYG1,40940 NOK
2000 PYG2,81880 NOK
5000 PYG7,04700 NOK
10000 PYG14,09400 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Paraguay Guaranisi
1 NOK709,52000 PYG
5 NOK3.547,60000 PYG
10 NOK7.095,20000 PYG
20 NOK14.190,40000 PYG
50 NOK35.476,00000 PYG
100 NOK70.952,00000 PYG
250 NOK177.380,00000 PYG
500 NOK354.760,00000 PYG
1000 NOK709.520,00000 PYG
2000 NOK1.419.040,00000 PYG
5000 NOK3.547.600,00000 PYG
10000 NOK7.095.200,00000 PYG