20 Norveç kronundan Paraguay guaranisine
Reel döviz kuru ile NOK → PYG çevirin
NOK → PYG çevrim grafiği
1 NOK = 681.92400 PYG
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Paraguay Guaranisi
|1 NOK
|681.92400 PYG
|5 NOK
|3409.62000 PYG
|10 NOK
|6819.24000 PYG
|20 NOK
|13638.48000 PYG
|50 NOK
|34096.20000 PYG
|100 NOK
|68192.40000 PYG
|250 NOK
|170481.00000 PYG
|500 NOK
|340962.00000 PYG
|1000 NOK
|681924.00000 PYG
|2000 NOK
|1363848.00000 PYG
|5000 NOK
|3409620.00000 PYG
|10000 NOK
|6819240.00000 PYG