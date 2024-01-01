Paraguay guaranisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile PYG → BTN çevirin

1.000 pyg
11,37 btn

1.00000 PYG = 0.01137 BTN

18:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.076389.35391.451771.653180.9476218.3616
1 GBP1.1694511.25865104.4921.697731.933261.1081921.4724
1 USD0.929150.794502183.01951.348851.535980.8804517.0599
1 INR0.01119150.009570070.012045410.01624740.01850140.01060530.205493

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Paraguay guaranisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bhutan Ngultrumu
1 PYG0.01137 BTN
5 PYG0.05687 BTN
10 PYG0.11374 BTN
20 PYG0.22747 BTN
50 PYG0.56868 BTN
100 PYG1.13737 BTN
250 PYG2.84343 BTN
500 PYG5.68685 BTN
1000 PYG11.37370 BTN
2000 PYG22.74740 BTN
5000 PYG56.86850 BTN
10000 PYG113.73700 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Paraguay Guaranisi
1 BTN87.92200 PYG
5 BTN439.61000 PYG
10 BTN879.22000 PYG
20 BTN1758.44000 PYG
50 BTN4396.10000 PYG
100 BTN8792.20000 PYG
250 BTN21980.50000 PYG
500 BTN43961.00000 PYG
1000 BTN87922.00000 PYG
2000 BTN175844.00000 PYG
5000 BTN439610.00000 PYG
10000 BTN879220.00000 PYG