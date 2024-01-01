Paraguay guaranisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile PYG → AED çevirin

1.000 pyg
0,50 aed

1.00000 PYG = 0.00050 AED

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.536183.0170.9291555.95441.34631.348850.794502
1 AUD0.651154.04410.60487836.42630.8764410.8781010.517221
1 INR0.01204570.018503410.01119230.6740110.01621720.01624790.00957035
1 EUR1.076251.6532389.347160.22091.448961.45170.85508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 PYG0.00050 AED
5 PYG0.00252 AED
10 PYG0.00503 AED
20 PYG0.01007 AED
50 PYG0.02517 AED
100 PYG0.05035 AED
250 PYG0.12587 AED
500 PYG0.25173 AED
1000 PYG0.50347 AED
2000 PYG1.00693 AED
5000 PYG2.51733 AED
10000 PYG5.03465 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Paraguay Guaranisi
1 AED1986.24000 PYG
5 AED9931.20000 PYG
10 AED19862.40000 PYG
20 AED39724.80000 PYG
50 AED99312.00000 PYG
100 AED198624.00000 PYG
250 AED496560.00000 PYG
500 AED993120.00000 PYG
1000 AED1986240.00000 PYG
2000 AED3972480.00000 PYG
5000 AED9931200.00000 PYG
10000 AED19862400.00000 PYG