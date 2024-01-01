5 Paraguay guaranisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile PYG → AED çevirin

1,000₲ PYG = 0,0004696د.إ AED

16:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AED
1 PYG → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.29%-3.05%
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1 PYG → AED istatistikleri

PYG → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → AED kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

PYG → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → AED kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54284,410,94658,6851,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7530,61438,0660,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,209162,0211,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 PYG0,00047 AED
5 PYG0,00235 AED
10 PYG0,00470 AED
20 PYG0,00939 AED
50 PYG0,02348 AED
100 PYG0,04696 AED
250 PYG0,11740 AED
500 PYG0,23480 AED
1000 PYG0,46960 AED
2000 PYG0,93920 AED
5000 PYG2,34800 AED
10000 PYG4,69600 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Paraguay Guaranisi
1 AED2.129,47000 PYG
5 AED10.647,35000 PYG
10 AED21.294,70000 PYG
20 AED42.589,40000 PYG
50 AED106.473,50000 PYG
100 AED212.947,00000 PYG
250 AED532.367,50000 PYG
500 AED1.064.735,00000 PYG
1000 AED2.129.470,00000 PYG
2000 AED4.258.940,00000 PYG
5000 AED10.647.350,00000 PYG
10000 AED21.294.700,00000 PYG