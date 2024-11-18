5.000 Polonya zlotisinden Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile PLN → UYU çevirin
PLN → UYU çevrim grafiği
1 PLN = 10,51150 UYU
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|1 PLN → UYU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,5090
|11,0787
|Düşük
|10,2148
|10,2148
|Ortalama
|10,3844
|10,5328
|Değişim
|0.20%
|0.32%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → UYU istatistikleri
PLN → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,5090, en düşük 10,2148 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,3844 oldu. PLN → UYU kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.
PLN → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,0787, en düşük 10,2148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,5328 oldu. PLN → UYU kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.
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Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Uruguay Pesosu
|1 PLN
|10,51150 UYU
|5 PLN
|52,55750 UYU
|10 PLN
|105,11500 UYU
|20 PLN
|210,23000 UYU
|50 PLN
|525,57500 UYU
|100 PLN
|1.051,15000 UYU
|250 PLN
|2.627,87500 UYU
|500 PLN
|5.255,75000 UYU
|1000 PLN
|10.511,50000 UYU
|2000 PLN
|21.023,00000 UYU
|5000 PLN
|52.557,50000 UYU
|10000 PLN
|105.115,00000 UYU