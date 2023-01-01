250 Uruguay pesosundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile UYU → PLN çevirin

250 uyu
28.43 pln

1.00000 UYU = 0.11372 PLN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UYU → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 PLN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Polonya Zlotisi
1 UYU0.11372 PLN
5 UYU0.56861 PLN
10 UYU1.13723 PLN
20 UYU2.27446 PLN
50 UYU5.68615 PLN
100 UYU11.37230 PLN
250 UYU28.43075 PLN
500 UYU56.86150 PLN
1000 UYU113.72300 PLN
2000 UYU227.44600 PLN
5000 UYU568.61500 PLN
10000 UYU1137.23000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Uruguay Pesosu
1 PLN8.79331 UYU
5 PLN43.96655 UYU
10 PLN87.93310 UYU
20 PLN175.86620 UYU
50 PLN439.66550 UYU
100 PLN879.33100 UYU
250 PLN2198.32750 UYU
500 PLN4396.65500 UYU
1000 PLN8793.31000 UYU
2000 PLN17586.62000 UYU
5000 PLN43966.55000 UYU
10000 PLN87933.10000 UYU