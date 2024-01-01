100 Polonya zlotisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile PLN → PGK çevirin

1,000zł PLN = 0,9693K PGK

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 PLN → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,99171,0264
Düşük0,96140,9614
Ortalama0,97890,9987
Değişim-2.20%-4.10%
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1 PLN → PGK istatistikleri

PLN → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9917, en düşük 0,9614 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9789 oldu. PLN → PGK kurundaki değişiklik -2.20 değerindeydi.

PLN → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0264, en düşük 0,9614 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9987 oldu. PLN → PGK kurundaki değişiklik -4.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4080,8861.393,6511,0723,925
1 EUR1,05710,83789,1990,9361.472,7411,69825,283
1 GBP1,2631,1951106,5951,1191.759,9713,9830,214
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5110,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 PLN0,96926 PGK
5 PLN4,84632 PGK
10 PLN9,69264 PGK
20 PLN19,38528 PGK
50 PLN48,46320 PGK
100 PLN96,92640 PGK
250 PLN242,31600 PGK
500 PLN484,63200 PGK
1000 PLN969,26400 PGK
2000 PLN1.938,52800 PGK
5000 PLN4.846,32000 PGK
10000 PLN9.692,64000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Polonya Zlotisi
1 PGK1,03171 PLN
5 PGK5,15855 PLN
10 PGK10,31710 PLN
20 PGK20,63420 PLN
50 PGK51,58550 PLN
100 PGK103,17100 PLN
250 PGK257,92750 PLN
500 PGK515,85500 PLN
1000 PGK1.031,71000 PLN
2000 PGK2.063,42000 PLN
5000 PGK5.158,55000 PLN
10000 PGK10.317,10000 PLN