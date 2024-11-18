5.000 Polonya zlotisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → NPR çevirin

1,000zł PLN = 33,06₨ NPR

14:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

PLN → NPR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NPR
1 PLN → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,960135,2323
Düşük32,861032,8610
Ortalama33,411834,2426
Değişim-2.67%-5.26%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → NPR istatistikleri

PLN → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,9601, en düşük 32,8610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,4118 oldu. PLN → NPR kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

PLN → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,2323, en düşük 32,8610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,2426 oldu. PLN → NPR kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,410,8851.393,7311,06523,91
1 EUR1,05710,83789,2340,9361.473,3811,69725,276
1 GBP1,2641,1951106,6651,1191.761,1913,98130,213
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5110,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Nepal Rupisi
1 PLN33,05970 NPR
5 PLN165,29850 NPR
10 PLN330,59700 NPR
20 PLN661,19400 NPR
50 PLN1.652,98500 NPR
100 PLN3.305,97000 NPR
250 PLN8.264,92500 NPR
500 PLN16.529,85000 NPR
1000 PLN33.059,70000 NPR
2000 PLN66.119,40000 NPR
5000 PLN165.298,50000 NPR
10000 PLN330.597,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Polonya Zlotisi
1 NPR0,03025 PLN
5 NPR0,15124 PLN
10 NPR0,30248 PLN
20 NPR0,60497 PLN
50 NPR1,51241 PLN
100 NPR3,02483 PLN
250 NPR7,56208 PLN
500 NPR15,12415 PLN
1000 NPR30,24830 PLN
2000 NPR60,49660 PLN
5000 NPR151,24150 PLN
10000 NPR302,48300 PLN