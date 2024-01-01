2.000 Polonya zlotisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile PLN → MOP çevirin

1,000zł PLN = 1,960MOP$ MOP

14:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 PLN → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,02062,1086
Düşük1,95071,9507
Ortalama1,98592,0425
Değişim-2.98%-6.09%
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1 PLN → MOP istatistikleri

PLN → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0206, en düşük 1,9507 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9859 oldu. PLN → MOP kurundaki değişiklik -2.98 değerindeydi.

PLN → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1086, en düşük 1,9507 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0425 oldu. PLN → MOP kurundaki değişiklik -6.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4150,8861.394,8911,08323,93
1 EUR1,05610,83789,1640,9361.473,3511,70725,276
1 GBP1,2621,1951106,5531,1181.760,713,9930,205
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5240,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Makau Patakası
1 PLN1,96015 MOP
5 PLN9,80075 MOP
10 PLN19,60150 MOP
20 PLN39,20300 MOP
50 PLN98,00750 MOP
100 PLN196,01500 MOP
250 PLN490,03750 MOP
500 PLN980,07500 MOP
1000 PLN1.960,15000 MOP
2000 PLN3.920,30000 MOP
5000 PLN9.800,75000 MOP
10000 PLN19.601,50000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Polonya Zlotisi
1 MOP0,51017 PLN
5 MOP2,55083 PLN
10 MOP5,10166 PLN
20 MOP10,20332 PLN
50 MOP25,50830 PLN
100 MOP51,01660 PLN
250 MOP127,54150 PLN
500 MOP255,08300 PLN
1000 MOP510,16600 PLN
2000 MOP1.020,33200 PLN
5000 MOP2.550,83000 PLN
10000 MOP5.101,66000 PLN