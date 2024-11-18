Polonya zlotisinden Makau patacasına Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Makau patacasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Makau patacasına (MOP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - MOP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PLN → MOP çevrim grafiği
1 PLN = 1,96034 MOP
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Polonya zlotisi → Makau patacası döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Makau patacasına döviz kuru şu anda 1,960, dünden bu yana %0.188 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.244 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Makau patacasına döviz kuru en yüksek değeri 1,965 (11-11-2024) ile en düşük değeri 1,940 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.496 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Polonya zlotisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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