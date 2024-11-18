2.000 Polonya zlotisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile PLN → CRC çevirin

1,000zł PLN = 124,4₡ CRC

13:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 PLN → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek130,0400138,0690
Düşük124,0050124,0050
Ortalama127,2059131,7148
Değişim-4.37%-7.80%
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1 PLN → CRC istatistikleri

PLN → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 130,0400, en düşük 124,0050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 127,2059 oldu. PLN → CRC kurundaki değişiklik -4.37 değerindeydi.

PLN → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 138,0690, en düşük 124,0050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 131,7148 oldu. PLN → CRC kurundaki değişiklik -7.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4230,8871.397,3511,10423,966
1 EUR1,05510,83689,0780,9361.474,4111,71625,287
1 GBP1,2631,1971106,6051,1211.764,514,02130,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5520,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kosta Rika Kolonu
1 PLN124,35400 CRC
5 PLN621,77000 CRC
10 PLN1.243,54000 CRC
20 PLN2.487,08000 CRC
50 PLN6.217,70000 CRC
100 PLN12.435,40000 CRC
250 PLN31.088,50000 CRC
500 PLN62.177,00000 CRC
1000 PLN124.354,00000 CRC
2000 PLN248.708,00000 CRC
5000 PLN621.770,00000 CRC
10000 PLN1.243.540,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Polonya Zlotisi
1 CRC0,00804 PLN
5 CRC0,04021 PLN
10 CRC0,08042 PLN
20 CRC0,16083 PLN
50 CRC0,40208 PLN
100 CRC0,80416 PLN
250 CRC2,01039 PLN
500 CRC4,02079 PLN
1000 CRC8,04157 PLN
2000 CRC16,08314 PLN
5000 CRC40,20785 PLN
10000 CRC80,41570 PLN