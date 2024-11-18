250 Polonya zlotisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile PLN → CHF çevirin

1,000zł PLN = 0,2165SFr. CHF

12:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 PLN → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21840,2225
Düşük0,21500,2150
Ortalama0,21630,2185
Değişim-0.83%-2.51%
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1 PLN → CHF istatistikleri

PLN → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2184, en düşük 0,2150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2163 oldu. PLN → CHF kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

PLN → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2225, en düşük 0,2150 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2185 oldu. PLN → CHF kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4220,8881.397,5611,10823,965
1 EUR1,05510,83589,0440,9371.474,0811,71625,276
1 GBP1,2631,1971106,5951,1211.764,6314,02630,259
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5550,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İsviçre Frangı
1 PLN0,21648 CHF
5 PLN1,08238 CHF
10 PLN2,16476 CHF
20 PLN4,32952 CHF
50 PLN10,82380 CHF
100 PLN21,64760 CHF
250 PLN54,11900 CHF
500 PLN108,23800 CHF
1000 PLN216,47600 CHF
2000 PLN432,95200 CHF
5000 PLN1.082,38000 CHF
10000 PLN2.164,76000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi
1 CHF4,61944 PLN
5 CHF23,09720 PLN
10 CHF46,19440 PLN
20 CHF92,38880 PLN
50 CHF230,97200 PLN
100 CHF461,94400 PLN
250 CHF1.154,86000 PLN
500 CHF2.309,72000 PLN
1000 CHF4.619,44000 PLN
2000 CHF9.238,88000 PLN
5000 CHF23.097,20000 PLN
10000 CHF46.194,40000 PLN