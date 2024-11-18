20 Polonya zlotisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PLN → BDT çevirin

1.000zł PLN = 29.13Tk BDT

12:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 PLN → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30.166131.4317
Düşük29.095329.0953
Ortalama29.636230.4330
Değişim-3.41%-6.03%
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1 PLN → BDT istatistikleri

PLN → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30.1661, en düşük 29.0953 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29.6362 oldu. PLN → BDT kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

PLN → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31.4317, en düşük 29.0953 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30.4330 oldu. PLN → BDT kurundaki değişiklik -6.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.948750.79220584.41840.887951397.9711.113923.9792
1 EUR1.0540510.83501588.98120.9359851473.5311.714325.2745
1 GBP1.26231.197581106.5611.120921764.6614.028830.2683
1 INR0.01184580.01123830.0093842710.010518416.560.1316530.284043

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bangladeş Takası
1 PLN29.12880 BDT
5 PLN145.64400 BDT
10 PLN291.28800 BDT
20 PLN582.57600 BDT
50 PLN1456.44000 BDT
100 PLN2912.88000 BDT
250 PLN7282.20000 BDT
500 PLN14564.40000 BDT
1000 PLN29128.80000 BDT
2000 PLN58257.60000 BDT
5000 PLN145644.00000 BDT
10000 PLN291288.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Polonya Zlotisi
1 BDT0.03433 PLN
5 BDT0.17165 PLN
10 BDT0.34330 PLN
20 BDT0.68661 PLN
50 BDT1.71652 PLN
100 BDT3.43303 PLN
250 BDT8.58258 PLN
500 BDT17.16515 PLN
1000 BDT34.33030 PLN
2000 BDT68.66060 PLN
5000 BDT171.65150 PLN
10000 BDT343.30300 PLN