10 bin Polonya zlotisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PLN → BDT çevirin

1,000zł PLN = 29,14Tk BDT

12:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 PLN → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,166131,4317
Düşük29,095329,0953
Ortalama29,636230,4330
Değişim-3.41%-6.03%
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1 PLN → BDT istatistikleri

PLN → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,1661, en düşük 29,0953 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,6362 oldu. PLN → BDT kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

PLN → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,4317, en düşük 29,0953 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,4330 oldu. PLN → BDT kurundaki değişiklik -6.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4180,8881.397,6811,11423,977
1 EUR1,05410,83588,9890,9361.473,3611,71525,275
1 GBP1,2621,1981106,5641,1211.764,3614,02930,267
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5570,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bangladeş Takası
1 PLN29,13800 BDT
5 PLN145,69000 BDT
10 PLN291,38000 BDT
20 PLN582,76000 BDT
50 PLN1.456,90000 BDT
100 PLN2.913,80000 BDT
250 PLN7.284,50000 BDT
500 PLN14.569,00000 BDT
1000 PLN29.138,00000 BDT
2000 PLN58.276,00000 BDT
5000 PLN145.690,00000 BDT
10000 PLN291.380,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Polonya Zlotisi
1 BDT0,03432 PLN
5 BDT0,17160 PLN
10 BDT0,34319 PLN
20 BDT0,68639 PLN
50 BDT1,71597 PLN
100 BDT3,43194 PLN
250 BDT8,57985 PLN
500 BDT17,15970 PLN
1000 BDT34,31940 PLN
2000 BDT68,63880 PLN
5000 BDT171,59700 PLN
10000 BDT343,19400 PLN