Pakistan rupisinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile PKR → TOP çevirin

1.000 pkr
8,34 top

1.00000 PKR = 0.00834 TOP

17:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tonga Pa'angası
1 PKR0.00834 TOP
5 PKR0.04168 TOP
10 PKR0.08336 TOP
20 PKR0.16673 TOP
50 PKR0.41682 TOP
100 PKR0.83363 TOP
250 PKR2.08408 TOP
500 PKR4.16815 TOP
1000 PKR8.33631 TOP
2000 PKR16.67262 TOP
5000 PKR41.68155 TOP
10000 PKR83.36310 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Pakistan Rupisi
1 TOP119.95700 PKR
5 TOP599.78500 PKR
10 TOP1199.57000 PKR
20 TOP2399.14000 PKR
50 TOP5997.85000 PKR
100 TOP11995.70000 PKR
250 TOP29989.25000 PKR
500 TOP59978.50000 PKR
1000 TOP119957.00000 PKR
2000 TOP239914.00000 PKR
5000 TOP599785.00000 PKR
10000 TOP1199570.00000 PKR