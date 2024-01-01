2.000 Pakistan rupisinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile PKR → TOP çevirin

1,000₨ PKR = 0,008506T$ TOP

11:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → TOP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TOP
1 PKR → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00850,0085
Düşük0,00830,0082
Ortalama0,00840,0084
Değişim2.16%0.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → TOP istatistikleri

PKR → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0083 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0084 oldu. PKR → TOP kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

PKR → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0082 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0084 oldu. PKR → TOP kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,413,75434,528
1 EUR1,054188,9740,8353,8711,4863,95736,395
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,52314,6351,7794,73843,573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tonga Pa'angası
1 PKR0,00851 TOP
5 PKR0,04253 TOP
10 PKR0,08506 TOP
20 PKR0,17013 TOP
50 PKR0,42532 TOP
100 PKR0,85064 TOP
250 PKR2,12659 TOP
500 PKR4,25318 TOP
1000 PKR8,50637 TOP
2000 PKR17,01274 TOP
5000 PKR42,53185 TOP
10000 PKR85,06370 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Pakistan Rupisi
1 TOP117,55900 PKR
5 TOP587,79500 PKR
10 TOP1.175,59000 PKR
20 TOP2.351,18000 PKR
50 TOP5.877,95000 PKR
100 TOP11.755,90000 PKR
250 TOP29.389,75000 PKR
500 TOP58.779,50000 PKR
1000 TOP117.559,00000 PKR
2000 TOP235.118,00000 PKR
5000 TOP587.795,00000 PKR
10000 TOP1.175.590,00000 PKR