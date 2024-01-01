5.000 Pakistan rupisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → LBP çevirin

1,000₨ PKR = 322,2ل.ل. LBP

10:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 PKR → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek322,1960322,7040
Düşük321,3910320,3870
Ortalama322,0854321,7057
Değişim0.03%0.35%
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1 PKR → LBP istatistikleri

PKR → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 322,1960, en düşük 321,3910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 322,0854 oldu. PKR → LBP kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

PKR → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 322,7040, en düşük 320,3870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 321,7057 oldu. PKR → LBP kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4140,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0480,8363,8751,4863,9636,437
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,55114,6361,7784,73843,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Lübnan Lirası
1 PKR322,18000 LBP
5 PKR1.610,90000 LBP
10 PKR3.221,80000 LBP
20 PKR6.443,60000 LBP
50 PKR16.109,00000 LBP
100 PKR32.218,00000 LBP
250 PKR80.545,00000 LBP
500 PKR161.090,00000 LBP
1000 PKR322.180,00000 LBP
2000 PKR644.360,00000 LBP
5000 PKR1.610.900,00000 LBP
10000 PKR3.221.800,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Pakistan Rupisi
1 LBP0,00310 PKR
5 LBP0,01552 PKR
10 LBP0,03104 PKR
20 LBP0,06208 PKR
50 LBP0,15519 PKR
100 LBP0,31039 PKR
250 LBP0,77596 PKR
500 LBP1,55193 PKR
1000 LBP3,10385 PKR
2000 LBP6,20770 PKR
5000 LBP15,51925 PKR
10000 LBP31,03850 PKR