Pakistan rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile PKR → KHR çevirin

1.000 pkr
14.621,60 khr

1.00000 PKR = 14.62160 KHR

17:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929383.01390.7947553.67291.349053.7502530.7373
1 EUR1.07605189.32710.8552253.952221.451654.0354633.0749
1 INR0.01204620.011194810.009573750.04424440.01625090.04517620.370267
1 GBP1.258251.16928104.45214.621431.697444.7187538.6752

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Pakistan rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kamboçya Rieli
1 PKR14.62160 KHR
5 PKR73.10800 KHR
10 PKR146.21600 KHR
20 PKR292.43200 KHR
50 PKR731.08000 KHR
100 PKR1462.16000 KHR
250 PKR3655.40000 KHR
500 PKR7310.80000 KHR
1000 PKR14621.60000 KHR
2000 PKR29243.20000 KHR
5000 PKR73108.00000 KHR
10000 PKR146216.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Pakistan Rupisi
1 KHR0.06839 PKR
5 KHR0.34196 PKR
10 KHR0.68392 PKR
20 KHR1.36784 PKR
50 KHR3.41959 PKR
100 KHR6.83918 PKR
250 KHR17.09795 PKR
500 KHR34.19590 PKR
1000 KHR68.39180 PKR
2000 KHR136.78360 PKR
5000 KHR341.95900 PKR
10000 KHR683.91800 PKR