2.000 Pakistan rupisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile PKR → AMD çevirin

1,000₨ PKR = 1,399֏ AMD

08:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 PKR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39941,3994
Düşük1,38881,3845
Ortalama1,39331,3921
Değişim0.44%0.65%
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1 PKR → AMD istatistikleri

PKR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3994, en düşük 1,3888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3933 oldu. PKR → AMD kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

PKR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3994, en düşük 1,3845 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3921 oldu. PKR → AMD kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,40,7933,6731,413,75434,502
1 EUR1,054188,9960,8363,8731,4873,95836,38
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,48314,6341,7794,73643,529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ermeni Dramı
1 PKR1,39935 AMD
5 PKR6,99675 AMD
10 PKR13,99350 AMD
20 PKR27,98700 AMD
50 PKR69,96750 AMD
100 PKR139,93500 AMD
250 PKR349,83750 AMD
500 PKR699,67500 AMD
1000 PKR1.399,35000 AMD
2000 PKR2.798,70000 AMD
5000 PKR6.996,75000 AMD
10000 PKR13.993,50000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Pakistan Rupisi
1 AMD0,71462 PKR
5 AMD3,57308 PKR
10 AMD7,14616 PKR
20 AMD14,29232 PKR
50 AMD35,73080 PKR
100 AMD71,46160 PKR
250 AMD178,65400 PKR
500 AMD357,30800 PKR
1000 AMD714,61600 PKR
2000 AMD1.429,23200 PKR
5000 AMD3.573,08000 PKR
10000 AMD7.146,16000 PKR