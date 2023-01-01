10 Ermeni dramından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile AMD → PKR çevirin

10 amd
7,34 pkr

1.00000 AMD = 0.73435 PKR

11:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 PKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.054387.69581.422361.649920.968218.6144
1GBP1.1574111.22025101.4991.646241.909621.120621.5444
1USD0.94850.819504183.17921.34911.564950.918317.6557
1INR0.01140310.009852270.012022210.01621920.01881410.011040.212261

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Pakistan Rupisi
1 AMD0.73435 PKR
5 AMD3.67176 PKR
10 AMD7.34352 PKR
20 AMD14.68704 PKR
50 AMD36.71760 PKR
100 AMD73.43520 PKR
250 AMD183.58800 PKR
500 AMD367.17600 PKR
1000 AMD734.35200 PKR
2000 AMD1468.70400 PKR
5000 AMD3671.76000 PKR
10000 AMD7343.52000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ermeni Dramı
1 PKR1.36175 AMD
5 PKR6.80875 AMD
10 PKR13.61750 AMD
20 PKR27.23500 AMD
50 PKR68.08750 AMD
100 PKR136.17500 AMD
250 PKR340.43750 AMD
500 PKR680.87500 AMD
1000 PKR1361.75000 AMD
2000 PKR2723.50000 AMD
5000 PKR6808.75000 AMD
10000 PKR13617.50000 AMD