Filipinler pesosundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile PHP → VUV çevirin

1.000 php
2.176 vuv

1.00000 PHP = 2.17586 VUV

17:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349150.92941.536220.7946911331.85150.167.1936
1 CAD0.74120710.6888861.138650.589031987.177111.35.33195
1 EUR1.075951.4516211.652890.855081433161.5657.73995
1 AUD0.650950.8782290.60510.517304866.96897.74674.68267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vanuatu Vatusu
1 PHP2.17586 VUV
5 PHP10.87930 VUV
10 PHP21.75860 VUV
20 PHP43.51720 VUV
50 PHP108.79300 VUV
100 PHP217.58600 VUV
250 PHP543.96500 VUV
500 PHP1087.93000 VUV
1000 PHP2175.86000 VUV
2000 PHP4351.72000 VUV
5000 PHP10879.30000 VUV
10000 PHP21758.60000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Filipinler Pesosu
1 VUV0.45959 PHP
5 VUV2.29794 PHP
10 VUV4.59588 PHP
20 VUV9.19176 PHP
50 VUV22.97940 PHP
100 VUV45.95880 PHP
250 VUV114.89700 PHP
500 VUV229.79400 PHP
1000 VUV459.58800 PHP
2000 VUV919.17600 PHP
5000 VUV2297.94000 PHP
10000 VUV4595.88000 PHP