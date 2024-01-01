5 Filipinler pesosundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile PHP → VUV çevirin

1,000₱ PHP = 2,094VT VUV

08:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 PHP → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,09452,1437
Düşük2,06092,0609
Ortalama2,07602,1006
Değişim0.52%-0.93%
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1 PHP → VUV istatistikleri

PHP → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0945, en düşük 2,0609 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0760 oldu. PHP → VUV kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

PHP → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1437, en düşük 2,0609 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1006 oldu. PHP → VUV kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5480,7921.397,86154,8157,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,707109,8335,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,39163,297,64
1 AUD0,6460,910,61210,512902,948100,0034,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vanuatu Vatusu
1 PHP2,09418 VUV
5 PHP10,47090 VUV
10 PHP20,94180 VUV
20 PHP41,88360 VUV
50 PHP104,70900 VUV
100 PHP209,41800 VUV
250 PHP523,54500 VUV
500 PHP1.047,09000 VUV
1000 PHP2.094,18000 VUV
2000 PHP4.188,36000 VUV
5000 PHP10.470,90000 VUV
10000 PHP20.941,80000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Filipinler Pesosu
1 VUV0,47751 PHP
5 VUV2,38757 PHP
10 VUV4,77514 PHP
20 VUV9,55028 PHP
50 VUV23,87570 PHP
100 VUV47,75140 PHP
250 VUV119,37850 PHP
500 VUV238,75700 PHP
1000 VUV477,51400 PHP
2000 VUV955,02800 PHP
5000 VUV2.387,57000 PHP
10000 VUV4.775,14000 PHP