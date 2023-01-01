bin Vanuatu vatusundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile VUV → PHP çevirin

1000 vuv
464.39 php

1.00000 VUV = 0.46439 PHP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

VUV → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 PHP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433621.64350.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.655071.897361.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.35651.555090.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633650.01872810.01102070.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Filipinler Pesosu
1 VUV0.46439 PHP
5 VUV2.32193 PHP
10 VUV4.64386 PHP
20 VUV9.28772 PHP
50 VUV23.21930 PHP
100 VUV46.43860 PHP
250 VUV116.09650 PHP
500 VUV232.19300 PHP
1000 VUV464.38600 PHP
2000 VUV928.77200 PHP
5000 VUV2321.93000 PHP
10000 VUV4643.86000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vanuatu Vatusu
1 PHP2.15338 VUV
5 PHP10.76690 VUV
10 PHP21.53380 VUV
20 PHP43.06760 VUV
50 PHP107.66900 VUV
100 PHP215.33800 VUV
250 PHP538.34500 VUV
500 PHP1076.69000 VUV
1000 PHP2153.38000 VUV
2000 PHP4306.76000 VUV
5000 PHP10766.90000 VUV
10000 PHP21533.80000 VUV