500 Filipinler pesosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PHP → TZS çevirin

1,000₱ PHP = 45,36tzs TZS

08:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 PHP → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,310548,8953
Düşük45,108445,1084
Ortalama46,129947,4970
Değişim-4.09%-4.81%
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1 PHP → TZS istatistikleri

PHP → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,3105, en düşük 45,1084 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 46,1299 oldu. PHP → TZS kurundaki değişiklik -4.09 değerindeydi.

PHP → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,8953, en düşük 45,1084 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,4970 oldu. PHP → TZS kurundaki değişiklik -4.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,62154,7357,245
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,607109,7845,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,14163,2057,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,58399,9284,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tanzanya Şilini
1 PHP45,35690 TZS
5 PHP226,78450 TZS
10 PHP453,56900 TZS
20 PHP907,13800 TZS
50 PHP2.267,84500 TZS
100 PHP4.535,69000 TZS
250 PHP11.339,22500 TZS
500 PHP22.678,45000 TZS
1000 PHP45.356,90000 TZS
2000 PHP90.713,80000 TZS
5000 PHP226.784,50000 TZS
10000 PHP453.569,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Filipinler Pesosu
1 TZS0,02205 PHP
5 TZS0,11024 PHP
10 TZS0,22047 PHP
20 TZS0,44095 PHP
50 TZS1,10237 PHP
100 TZS2,20474 PHP
250 TZS5,51185 PHP
500 TZS11,02370 PHP
1000 TZS22,04740 PHP
2000 TZS44,09480 PHP
5000 TZS110,23700 PHP
10000 TZS220,47400 PHP