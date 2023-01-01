20 Tanzanya şilininden Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile TZS → PHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tanzanya Şilini
|1 PHP
|44.30540 TZS
|5 PHP
|221.52700 TZS
|10 PHP
|443.05400 TZS
|20 PHP
|886.10800 TZS
|50 PHP
|2215.27000 TZS
|100 PHP
|4430.54000 TZS
|250 PHP
|11076.35000 TZS
|500 PHP
|22152.70000 TZS
|1000 PHP
|44305.40000 TZS
|2000 PHP
|88610.80000 TZS
|5000 PHP
|221527.00000 TZS
|10000 PHP
|443054.00000 TZS