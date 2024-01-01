5 Filipinler pesosundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → SCR çevirin

1,000₱ PHP = 0,2380₨ SCR

08:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → SCR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SCR
1 PHP → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25100,2649
Düşük0,22670,2267
Ortalama0,23620,2419
Değişim-3.74%-3.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → SCR istatistikleri

PHP → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2510, en düşük 0,2267 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2362 oldu. PHP → SCR kurundaki değişiklik -3.74 değerindeydi.

PHP → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2649, en düşük 0,2267 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2419 oldu. PHP → SCR kurundaki değişiklik -3.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,03154,6457,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,109109,7435,141
1 EUR1,0551,48611,6330,8361.474,43163,097,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,77899,8624,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 PHP0,23805 SCR
5 PHP1,19024 SCR
10 PHP2,38048 SCR
20 PHP4,76096 SCR
50 PHP11,90240 SCR
100 PHP23,80480 SCR
250 PHP59,51200 SCR
500 PHP119,02400 SCR
1000 PHP238,04800 SCR
2000 PHP476,09600 SCR
5000 PHP1.190,24000 SCR
10000 PHP2.380,48000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Filipinler Pesosu
1 SCR4,20083 PHP
5 SCR21,00415 PHP
10 SCR42,00830 PHP
20 SCR84,01660 PHP
50 SCR210,04150 PHP
100 SCR420,08300 PHP
250 SCR1.050,20750 PHP
500 SCR2.100,41500 PHP
1000 SCR4.200,83000 PHP
2000 SCR8.401,66000 PHP
5000 SCR21.004,15000 PHP
10000 SCR42.008,30000 PHP