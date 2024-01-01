2.000 Seyşeller rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → PHP çevirin

2.000 scr
7.721,60 php

1,000₨ SCR = 3,861₱ PHP

14:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,36484,3648
Düşük3,86113,8611
Ortalama4,17064,2109
Değişim-8.62%-7.69%
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1 SCR → PHP istatistikleri

SCR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3648, en düşük 3,8611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1706 oldu. SCR → PHP kurundaki değişiklik -8.62 değerindeydi.

SCR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3648, en düşük 3,8611 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,2109 oldu. SCR → PHP kurundaki değişiklik -7.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,3691,5091,6690,9420,75
1 GBP1,17711,284107,5191,7761,9641,10624,418
1 USD0,9170,779183,7711,3841,5310,86219,024
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Filipinler Pesosu
1 SCR3,86080 PHP
5 SCR19,30400 PHP
10 SCR38,60800 PHP
20 SCR77,21600 PHP
50 SCR193,04000 PHP
100 SCR386,08000 PHP
250 SCR965,20000 PHP
500 SCR1.930,40000 PHP
1000 SCR3.860,80000 PHP
2000 SCR7.721,60000 PHP
5000 SCR19.304,00000 PHP
10000 SCR38.608,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 PHP0,25901 SCR
5 PHP1,29507 SCR
10 PHP2,59014 SCR
20 PHP5,18028 SCR
50 PHP12,95070 SCR
100 PHP25,90140 SCR
250 PHP64,75350 SCR
500 PHP129,50700 SCR
1000 PHP259,01400 SCR
2000 PHP518,02800 SCR
5000 PHP1.295,07000 SCR
10000 PHP2.590,14000 SCR